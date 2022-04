Chiarugi: “Le dichiarazioni di Italiano gettano ombre sul suo futuro, non quelle della società. Tutti ora si riuniscano e pensino che la Fiorentina è un bene da tutelare”

Luciano Chiarugi, doppio ex di Milan e Fiorentina, raggiunto da Radio Bruno, ha parlato della sconfitta subita mercoledì contro l’Udinese: “Alcune gare sono davvero incredibili. Se guardiamo i dati legati al possesso palla e alle occasioni create, non capisco come possa essere arrivato quel risultato. Adesso nessuno deve mollare, questo finale di campionato vede ancora la Fiorentina protagonista. Sarebbe davvero un peccato rovinare tutto proprio ora. E’ stato un peccato perdere le ultime due gare, visti gli scivoloni di Lazio, Roma e Atalanta”.

E ancora sul futuro di Italiano: “Certe cose andrebbero tenute in famiglia. Sono state semmai le sue dichiarazioni a gettare ombre, non quelle della società. Magari a gennaio nel mercato è successo qualcosa e le idee non collimavano ma è bene che queste cose non vengano fuori. Italiano è stato bravo perché ha fatto un ottimo lavoro coi singoli, basti pensare a Saponara e Igor ma anche la società sta facendo di tutto per mettere nelle condizioni migliori il suo tecnico. Tutti ora si riuniscano e pensino che la Fiorentina è un bene da tutelare“.