Chiellini lascerà la Juventus e il calcio italiano con la Fiorentina. Come reagirà il Franchi?

Le prossime potrebbero essere le ultime partite di Giorgio Chiellini con la maglia della Juventus. Il capitano bianconero sogna di giocare una stagione in MLS e fare un’esperienza di vita, prima di tornare a Torino come dirigente.

L’ultima gara di Chiellini, quella che segna l’addio alla Serie A, potrebbe essere dunque proprio quella del 22 maggio contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi. Il difensore livornese chiuderebbe così nello stadio in cui ha giocato la prima stagione nel massimo campionato italiano.

Da valutare, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, quale potrebbe essere la reazione del pubblico di Firenze. Nel 2009, il Franchi riservò una bellissima standing ovation a Paolo Maldini, all’ultima partita contro il Milan. Difficile che possa accadere lo stesso per Chiellini: anzi, è possibile – se non probabile – che il capitano della Juventus venga sonoramente fischiato.