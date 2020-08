Chiellini: “Pirlo? Mancini ha avuto un’esperienza simile alla Fiorentina. I giovani come Castrovilli…”

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus e della Nazionale italiana, ha parlato dal ritiro degli azzurri in quel di Coverciano.

Queste un estratto delle sue parole: “Pirlo? E’ speciale, vedremo se lo sarà anche da allenatore ha iniziato molto carico. Non parla tanto ma è molto chiaro e deciso il tempo parlerà. Gli errori che dovrà evitare? Mancini ha avuto un esperienza simile con la Fiorentina, erano i primi casi delle deroghe. Età e percorso tra loro due sono diversi, Andrea conosce l’ambiente molto bene. Non possono essere paragonati con Sarri. I giovani? Stanno crescendo: ce ne sono tanti, Zaniolo una certezza ma ci sono anche Castrovilli e gli altri. C’è una facilità di inserimento perché apprendono facilmente. Hanno bisogno di lavorare nel quotidiano. Play-off anche per il campionato? In Champions ci piaciuta questa formula, bisogna capire a livello economico cosa vorrà dire. Per noi giocatori è anche meglio ti concentri di più. Invece di intervallare, buono fissare obbiettivo alla fine. Sono spunti da tenere. Sui play off non sono convinto, va cambiata la mentalità. Se non si potesse giocare tornerà sicuramente di moda. Bisogna vedere cosa accadrà. Sembrava impossibile il Var, oggi non è cosi. Sarri? Non sappiamo perché non è andata, io voglio solo ringraziare e rispettare l’uomo. E’ una persona per bene e ha dato il massimo, non è facile capire dove si è sbagliato”.