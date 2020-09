Chiesa al Milan? Sentite Pioli: “Il mercato è lungo, ma credo di essere a posto così per l’attacco”

Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Shamrock Rovers ha parlato in conferenza stampa l’allenatore del Milan Stefano Pioli, interpellato anche su possibili movimenti di mercato. Queste le sue parole: “Il mercato è ancora lungo ma noi adesso siamo concentrati sulla partita di domani e sui prossimi impegni. Domani avremo qualche problema in attacco per le assenza di Rebic e Leao, ma per la prossima stagione credo di essere a posto così là davanti”. Che sia una chiusura definitiva alle voci intorno a un possibile trasferimento in rossonero di Chiesa?

