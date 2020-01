Chiesa: “Con Commisso ci siamo parlati e vogliamo far risalire la Fiorentina. Volevo recuperare subito dall’infortunio, per le vacanze ci sarà tempo”

Torna a parlare dopo diversi mesi Federico Chiesa, che tramite i canali social della Fiorentina si esprime così sul suo momento: “Entrate al Franchi e vedere 8000 tifosi della Fiorentina il 1 gennaio è stata un’emozione incredibile, quasi nessuno se l’aspettava. Stiamo vivendo un momento non facile per la classifica però la vicinanza e il calore dei nostri tifosi l’abbiamo sentita. Vogliamo fare bene per noi stessi ma anche per loro. Vengo da un brutto infortunio alla caviglia e volevo recuperare subito, le vacanze ci saranno dopo ma ora voglio pensare al calcio e alla Fiorentina. Voglio aiutare la squadra, il mister e i miei compagni a risalire la classifica, i nostri tifosi si meritano ben altro e anche il nostro presidente. Gli Europei? Saranno un grande traguardo se verrò convocato ma devo meritarmeli sul campo e con la Fiorentina. Rapporto con Commisso? Rocco è veramente una persona straordinaria, me l’ha fatto capire nelle ultime chiacchierate del 2019, insieme a lui, Barone e Pradè ci siamo parlati, siamo tutti felici e vogliamo il meglio per la Fiorentina“.