Chiesa è ancora mister 80 milioni: La replica all’Inter e una valutazione che mette il Milan KO

Quando l’Inter ha provato a chiedere informazioni su Federico Chiesa, la replica di Commisso e della Fiorentina è stata chiara: non meno di 80 milioni di euro. Calciomercato.com conferma quanto già anticipato un po’ di tempo fa da Fiorentinanews.com (per leggere il nostro articolo su Chiesa clicca QUI) per quanto riguarda la valutazione che viene data dell’attaccante. Una valutazione che tra l’altro mette KO in partenza qualsiasi velleità dei nerazzurri, ma anche del Milan. Per trovare acquirenti dovrebbero entrare in azione squadre straniere, ma Chiesa non ha voglia di abbandonare la Serie A.

Urge confronto tra le parti allora, magari anche in tempi brevi per arrivare a un chiarimento su cosa fare in futuro.