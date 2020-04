“Chiesa e Castrovilli non si toccano, non ho bisogno di vendere” Commisso blinda i gioielli della Fiorentina

Salvo clamorose sorprese, la Fiorentina la prossima stagione ripartirà coi suoi due giovanni gioielli in prima linea: Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli. A blindarli ulteriormente ci ha pensato il numero uno viola, Rocco Commisso che, nel corso di un’intervista rilasciata a Sportitalia ha detto: “Per oggi non si toccano. Castrovilli ha un lungo contratto, Chiesa uguale. Io amo i buoni giocatori e non ho bisogno di vendere per forza”.