“Chiesa è solo un ragazzino col muso lungo. Si sente un fenomeno ma non ha ancora dimostrato nulla”

L’allenatore Beppe Sannino ha parlato a tuttomercatoweb di Federico Chiesa: “E’ un ragazzino. Lo abbiamo fatto arrivare troppo presto a sentirsi un fenomeno, senza fargli capire che tutte le domeniche deve dimostrare il suo lavoro. Si è parlato troppo presto di Chiesa e anche di Zaniolo senza nulla togliere alle loro qualità. Pensate che un campione come Maldini ha affermato che non sarebbe diventato nessuno se non avesse imparato da Baresi e Ancelotti. Chiesa invece gioca nella Fiorentina solo da qualche anno e nonostante questo è già considerato uno dei big. Non accetto musi da parte sua”.

