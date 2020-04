Chiesa e un contratto che converrà ad entrambe le parti: parola del Presidente!

Ha parlato anche del futuro mercato della Fiorentina Rocco Commisso al Corriere dello Sport, soffermandosi giustamente sulla questione contrattuale di Federico Chiesa: “Non parlo dell’estate. Ma certo, guardiamo quello di cui c’è bisogno: chi vuole andare via, chi vuole restare, chi dobbiamo prendere. Non possiamo incontrarlo adesso perché c’è il virus di mezzo, ma presto ci metteremo a un tavolo e ne parleremo. Avere un contratto nuovo è importante per noi e per lui”.