Chiesa-Fiorentina: E’ arrivato il momento dell’incontro decisivo

Con la tripletta realizzata contro il Bologna, Federico Chiesa è arrivato in doppia cifra in campionato ed è il miglior cannoniere della Fiorentina. Ma dove giocherà l’anno prossimo il ragazzo? Per saperlo, a questo punto, non resta che aspettare l’incontro decisivo che ci sarà con la proprietà.

Come al solito, Chiesa non si è sbilanciato pubblicamente dicendo che dovrà “parlare serenamente con la società” ed è lì che tutti lo attendono al varco. Difficile per tutti sbilanciarsi, in un senso o in un altro, anche se la sensazione è che si possa essere arrivati ai saluti.