Chiesa il nervo scoperto di Commisso: Glielo nomini e cambia l’umore del presidente. Il mancato incrocio anche al Franchi

Uno dei nervi scoperti di Rocco Commisso si chiama Federico Chiesa. Il presidente della Fiorentina, assieme a Giancarlo Antognoni, Joseph Commisso e Daniele Pradè, era uno dei 600 presenti al Franchi per assistere alla partita dell’Italia contro la Moldavia. Dalla tribuna autorità ha visto gli azzurri travolgere gli avversari. L’ex attaccante viola invece era in uno sky box assieme ad altri giocatori che non erano andati nemmeno in panchina.

Al termine dell’incontro, quando è stato chiesto a Commisso se i due si fossero incontrati, il presidente gigliato ha visibilmente cambiato espressione del volto e ha anche negato che ci fosse stato anche un semplice saluto tra i due. La notizia è stata riportata da Lady Radio.