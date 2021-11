Chiesa: “Giocare nella Juventus era un sogno. Non avrei mai pensato di arrivare in bianconero a 23 anni”

L’ormai ex Fiorentina, Federico Chiesa, nel corso del docufilm di Amazon Prime ‘All or Nothing’ uscito proprio oggi, ha svelato cosa ha significato per lui il passaggio dai colori viola a quelli della Juventus. Senza tanti giri di parole, l’attaccante classe ’97 ha dichiarato: “Non avrei mai pensato di arrivare a 23 anni a giocare alla Juventus. Sono giovane, devo migliorare, era un sogno. C’è da pedalare e da farlo forte”.