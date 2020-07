Chiesa in attesa delle mosse della Fiorentina. Le condizioni per convincerlo a rimanere ancora e non è detto che bastino tanti soldi

Dalla ripresa del campionato ad oggi, Federico Chiesa non si è ancora pronunciato sulla sua permanenza o meno alla Fiorentina nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport il giocatore ha intenzione di rimanere in attesa alla finestra, aspettando le mosse della società. E il club viola, si legge ancora sullo stesso giornale, se vuol provare a tenere l’esterno, oltre a presentargli una proposta di rinnovo fino al 2024 dovrà aumentargli l’ingaggio portandolo intorno ai 5 milioni di euro e dovrà prospettargli un piano di rafforzamento in linea con le sue ambizioni.

Appena Commisso potrà lasciare gli Stati Uniti cercherà di valutare come gestire la situazione e l’eventuale cessione.