Chiesa-Juventus: Ci siamo! Il semaforo sta per diventare verde

Federico Chiesa e la Juventus, un matrimonio finora solo ipotetico che sta per diventare realtà. Il club bianconero è riuscito a far incastrare tutte le pedine e sta per cedere anche Douglas Costa (sia pur solo in prestito) per liberare il posto all’attaccante della Fiorentina.

In questo modo così Chiesa arriva a coronare il proprio sogno, che è stato quello di approdare alla Juve. Il giocatore si era già promesso alla compagine torinese prima dell’estate 2019, quella in cui fu bloccato dall’intervento del nuovo proprietario Commisso.

La formula, salvo sorprese, dovrebbe essere quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto e pagamento dilazionato.