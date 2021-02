Chiesa: “La Juve è un sogno che si avvera per me, non ci ho pensato due volte quando ha chiamato. Io molto diverso da mio padre”

A Tuttosport.com si è espresso l’ex viola Federico Chiesa, che ha affrontato vari argomenti, tra cui quello del suo passaggio alla Juventus: “È un sogno che si avvera. Appena mi hanno chiamato ho detto subito di sì. Non ci ho pensato due volte. È veramente fantastico indossare la maglia della Juve. Mio padre Enrico? Mio padre era fortissimo, ma io non ho preso nessuna della sue qualità. Abbiamo giocato in due ruoli diversi, abbiamo avuto percorsi e siamo diversi. Lui ha giocato da attaccante, io sono un giocatore di fascia”.

