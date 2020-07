Chiesa: “La squadra ha dimostrato attaccamento alla maglia. Volevamo dimostrare il nostro valore anche per i tifosi; la mia tripletta è anche per chi vuole davvero bene alla Fiorentina”

Ai canali social della Fiorentina ha parlato così il mattatore della serata Federico Chiesa, auture della sua prima tripletta in serie A: “Sono veramente felice. Sono contento del fatto che la squadra ha dimostrato attaccamento alla maglia. Abbiamo messo in campo i valori che il mister chi ha trasmesso in questi mesi. Anche senza obiettivi volevamo dare tutto per la maglia, per i tifosi e per il mister che ci ha dato veramente tanto. Tripletta? Sono davvero contento. La dedico a chi ha sempre creduto in me in questi mesi non facili: la mia famiglia, la mia fidanzata, i miei amici e a chi crede davvero nella Fiorentina, ai tifosi veri”.

