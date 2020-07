Chiesa non dirà alla Fiorentina che vuole andarsene. Ma l’intesa per un lungo futuro viola è ancora da cercare

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sul rapporto Chiesa-Fiorentina. Un’intesa per un lungo futuro in viola è ancora da cercare e sono mesi che le due parti pensano a una soluzione. Almeno per certi versi la situazione al momento è evidente anche in questo caso: Commisso, a differenza della scorsa stagione, sarebbe disposto a far partire il giocatore, se per lui arrivasse un’offerta da decine di milioni. Federico nel frattempo rimane alla finestra perché ha un contatto fino al 2022. Non ha fretta e non dirà mai di volersene andare. Anche questo pare chiaro. Se non ci fosse l’emergenza Coronavirus e Rocco fosse potuto arrivare a Firenze in questi mesi, la soluzione sarebbe molto più vicina. Da ricordare pure l’ottimo rapporto che il padre Enrico ha instaurato con l’interlocutore principale e cioè Commisso. Intanto alla finestra ci sono alcune pretendenti come Juventus e Inter in Italia senza dimenticare che piace molto in Premier. Dal futuro di Chiesa, permanenza o meno, dipenderà anche il resto del mercato dei viola quindi è da risolvere in fretta.

