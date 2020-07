Chiesa non ha alcuna fretta: il rinnovo… con calma. La Fiorentina però vorrebbe stringere i tempi

Le schermaglie tra le parti andranno avanti ancora per un po’ di tempo, soprattutto finché Rocco Commisso sarà confinato negli Stati Uniti: da un lato Federico Chiesa, che ha altri due anni di contratto, dall’altro la società viola che vorrebbe stringere i tempi per giungere ad una conclusione della questione. Da quest’anno infatti si inizia ad entrare in “zona rossa”, quella che potrebbe fare da preludio ad un addio a parametro zero in caso di accordi esterni alla realtà viola. Per il momento però, come riporta il Corriere dello Sport, ciò non rappresenta il volere del calciatore col numero 25. Di certo però, Chiesa non ha fretta e sta osservando “dalla finestra” l’evolversi della situazione: il ritorno di Commisso in Italia sarà il vero punto di svolta della questione, per capire se si andrà verso un rinnovo (che non sarebbe sinonimo automatico di permanenza) o verso una cessione immediata.

