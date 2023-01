Chiesa parte dalla panchina, ma entra, segna e consegna alla Juventus i quarti di finale di Coppa Italia

Si è da poco conclusa l’ultima partita degli ottavi di finale di Coppa Italia. La Juventus si è imposta in casa sul Monza per 2-1, accedendo alla fase successiva. Ai quarti sarà Lazio-Juventus e la vincente se la vedrà con l’altra vincente di Atalanta-Inter.

I padroni di casa hanno presto sbloccato il risultato grazie ad un colpo di testa di Kean, lasciato completamente solo in area di rigore. Il pareggio non si è fatto attendere e ha portato la firma di Valoti da corner. Nel secondo tempo, al 78′, l’ex viola Chiesa, da subentrato, ha deciso l’incontro con la rete della vittoria. L’ingresso in campo dell’ex Fiorentina è stato decisivo.