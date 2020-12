Chiesa? Per Gasperini è simulatore solo quando veste la maglia della Fiorentina. Con quella della Juventus invece…

30 settembre 2018: l’Atalanta viene a Firenze e perde per 2-0 contro la Fiorentina. A sbloccare il risultato ci pensò Veretout su calcio di rigore, concesso per una caduta in area di Federico Chiesa.

Apriti cielo. A fine partita l’allenatore nerazzurro, Gian Piero Gasperini, andò su tutte le furie e lanciò pesanti accuse all’indirizzo dell’allora attaccante viola, definendolo un “simulatore”, un “cattivo esempio per i giovani” e uno che “pagherà per il proprio comportamento”.

Ieri la scena si è in parte ripetuta durante Juventus-Atalanta. Chiesa cade in area e Doveri assegna il penalty. E Gasperini che fa? Ha per caso lanciato altri strali nei suoi confronti? No, niente, silenzio. E’ per caso una questione di maglia indossata dal giocatore? Probabilmente sì, è così. Del resto è noto il fatto che Firenze pullula di simulatori che poi diventano automaticamente santi quando invece si trasferiscono a Torino.