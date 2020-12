Chiesa: “Quando giochi con campioni così è facile trovare gli spazi. Felice per il primo gol in Champions League e per la squadra”

Dopo il primo gol in Champions League contro la Dinamo Kiev, ha parlato così Federico Chiesa per quanto riguarda la rete messa a segno ma non solo: “Sono molto felice del mio primo gol in Champions League, ma sopratutto sono felice delle prestazione della squadra dopo il pareggio contro il Benevento. Dedico la rete a tutti quelli che mi vogliono bene. Quando giochi con campioni così è facile trovare gli spazi perchè fanno sempre grandi movimenti.

