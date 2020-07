Chiesa: “Quando scendo in campo con la Fiorentina penso solo a concentrarmi e dare il massimo”

Nel corso di un’intervista con lo sponsor Linkem, l’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa ha risposto ad alcune domande: “Se ho un rito scaramantico? No, prima di scendere in campo non faccio nulla di particolare. Penso solo a concentrarmi e dare il massimo. Cosa faccio nel tempo libero? Ho comprato due cani, uno nero e uno color albicocca e mi diverto a portarli a spasso. Poi mi piace uscire in centro con i miei amici e con Vlahovic. Ah, a volte passo anche del tempo con lui per insegnargli l’italiano”.

