Chiesa: “Quel gol contro la Juventus Primavera mi diede forza. Sarò per sempre grato a Paulo Sousa”

In una diretta con CalcioShop.it ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Federico Chiesa, intervenendo anche sulla sua avventura a Firenze. Queste le sue parole: “Devo essere grato a Paulo Sousa che a Firenze mi fece fare il grande salto dalla Primavera alla Serie A dandomi fiducia e puntando su di me. Mi ricordo anche l’aiuto di Edy Baggio che mi diede tanta continuità negli allievi regionali, in un periodo nel quale non giocavo. Mi ricorderò sempre la partita che giocai con la maglia della Fiorentina contro la Juventus Primavera dove segnai, quel match mi diede tanta forza”.