Chiesa: “Questi sono punti fondamentali. Siamo tutti uniti, il mister mi ha detto parole belle”

Federico Chiesa, autore di una doppietta nella gara di oggi vinta dalla Fiorentina contro la Sampdoria, esprime a Sky Sport la sua contentezza per la sua prova e della squadra viola: “Stiamo lavorando veramente duro, seguiamo quello che vuole il mister. Questi tre punti sono fondamentali per la salvezza. Serve giocare con la determinazione di oggi già da subito. Con l’Atalanta siamo calati nel secondo tempo, oggi non abbiamo sbagliato niente. Appena arrivato mister Iachini mi ha parlato, come la società. Siamo tutti uniti e vediamo poi dove possiamo arrivare. Adesso dobbiamo pensare al Milan. Le parole del mister quando sono uscito? Se sono felice mi avrà detto cose belle”.