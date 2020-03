Chiesa: “Riabbracciare i nostri tifosi sarà bellissimo. Lavoro ottimo della società per stare accanto a chi sta soffrendo”

In un video postato sui social della Fiorentina Federico Chiesa ha risposto ad alcune domande sulla situazione attuale, svelando anche qualche curiosità su come sta vivendo la squadra questo particolare momento. Queste le parole del giovane talento viola: “Rimanendo a casa aiutiamo le persone che stanno combattendo contro il virus, a partire da medici e infermieri. Della mia quotidianità ho perso l’andare al campo, lo stare con i miei compagni e questo mi manca tantissimo. In questi giorni il mister ci ha mandato un protocollo di allenamento per rimanere in forma. Con lo spostamento dell’Europeo ci potremo preparare al meglio senza fretta, attualmente il mio pensiero non va al calcio ma a chi sta soffrendo a causa del Coronavirus. La mia donazione è un piccolo gesto ma volevo farla per aiutare chi sta lottando in prima linea. Con la squadra abbiamo la chat di gruppo dove ci sosteniamo a vicenda, facciamo qualche battuta e ci alleniamo in videochat. Riabbracciare i nostri tifosi al Franchi sarà bellissimo, per continuare a lottare insieme. Il lavoro di Commisso, Barone e tutta la società è ottimo, con la raccolta fondi che dimostra quanto vogliamo stare accanto a chi lotta e soffre in questo periodo”.