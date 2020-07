Chiesa si distingue…per ostacolare Ribery. Vlahovic e quell’attimo di ritardo che fa la differenza tra prenderla e sognarla

Ancora una volta il Franchi resiste agli spuntati attacchi viola e resta inespugnato. la Fiorentina non ha un’identità e avanza più grazie alle giocate individuali di Ribery che al gioco di squadra.

Dragowski – 7 – Si allunga e si allarga trasformandosi in frangi flutti contro il tiro a colpo sicuro di Nandez. Altri buoni interventi.

Duncan – 7 – Grintoso e, stavolta, anche reattivo. Conquista, perde e recupera palloni. Prova qualche sfondamento in velocità: la sua ambizione si stampa sul palo.

Chiesa – 3 – In stato comatoso. Si distingue per ostacolare Ribery in un tiro a rete. Sostituito per disperazione.

Vlahovic – 4 – Si muove sempre con un attimo di ritardo, che in serie A fa la differenza tra prenderla e sognarla.

Leggi l’articolo e le pagelle complete di Francesco Matteini su Violaamoreefantasia.it