Chiesa: “Tutta la squadra è con Iachini. Futuro? Parlerò serenamente con la società. Chi dice che non sto bene qui non è un vero tifoso della Fiorentina”

L’esterno d’attacco della Fiorentina Federico Chiesa, autore di una tripletta nella partita di stasera contro il Bologna, parla così a Sky Sport a fine gara: “Ho avuto un siparietto scherzoso con Iachini, che quest’anno mi ha dato davvero tantissimo. Volevo provare a fare tripletta e ci sono riuscito. La squadra ha dimostrato che anche senza obiettivi vuole portare a compimento gli insegnamenti del mister. Non so se Iachini rimarrà, di questo dovrà parlare lui con la società. Quel che è certo è che tutta la squadra è con lui. Il mio ruolo preferito? Il mister mi ha provato dove meglio credeva e dove c’era bisogno. Io gli ho sempre detto che sono a disposizione, dove mi mette gioco. Il mio futuro? Ora penso alla partita di Ferrara, dove spero di poter migliorare il mio record di gol in Serie A. Poi parlerò tranquillamente con la società, ho un bel rapporto con tutta la dirigenza e quindi non ci saranno problemi. Quelli che dicono che non sono contento alla Fiorentina non sono veri tifosi e vogliono solo il male della squadra. Io invece questa tripletta la dedico a chi tifa davvero viola e crede nel mister e nella società”.

0 0 vote Article Rating