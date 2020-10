“Chiesa, un affare solo per la Juventus. I bianconeri hanno fatto quello che volevano e la Fiorentina è senza centravanti e senza il suo uomo migliore”

Su La Nazione di questa mattina è presente un editoriale a firma Paolo Chirichigno, nel quale si parla del mercato condotto dai viola e in particolare dell’operazione Chiesa. “La Fiorentina chiude il suo mercato senza l’attaccante che serviva – si legge – dopo aver ceduto il suo giocatore migliore (Chiesa) in comode rate (per la Juventus). L’affare lo fa la Juve: ha cavalcato bene la sua lunga storia d’amore con la famiglia Chiesa, nata un anno e mezzo fa e mai sopita…La Juve ha fatto un colpo last minute e nell’immediato low cost…La Juventus ha fatto quello che voleva e doveva, mentre per la Fiorentina la parte sinistra della classifica appare lontana assai”.

