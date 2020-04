Chiesa: “Vi dico chi sono i miei idoli. Il mio gol preferito al Milan, ecco perché ho scelto il 25”

Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, ha risposto alle domande dei tifosi sul suo profilo Instagram. Queste le parole del talento viola: “Idoli? Ne ho tre: sono Ronaldo il Fenomeno, Kakà e Shevchenko. Il coro preferito della Fiesole? Quando scendono in campo i ragazzi… Il numero 25? Ho scelto quello perché era il primo disponibile nella lista. Il goal più bello, invece, è quello contro il Milan a San Siro nel dicembre del 2018. Come ci alleniamo? Sulla chat di gruppo ogni giorno lo staff tecnico ci manda una scheda di allenamento. Il miglior giocatore della storia del calcio? Ronaldo il Fenomeno. Tra Maradona e Pelè scelgo il primo”.

Chiesa tocca poi anche temi extra calcistici: “Se potessi scegliere un super potere vorrei poter andare alla velocità della luce. Come ho conosciuto Benedetta? Tramite amici in comune ad una festa. Il piatto preferito? Le trofie al pesto. Canzone preferita? Arms around you di Xxxtentation. Il film preferito, invece, è Interstellar e la serie tv Stranger Things. Il cantante che mi piace di più è Ed Sheeran“.