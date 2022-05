Chiffi lascia correre su alcuni episodi e sbaglia ad ammonire Igor, ma è tempestivo nell’assegnare il rigore alla Fiorentina in pieno recupero contro la Juventus

L’ultima partita della Fiorentina in campionato è stata arbitrata dal sig. Daniele Chiffi della sezione di Padova. Il direttore di gara veneto si trova subito a dover prendere una decisione al 19′, ovvero subito dopo l’intervento in ritardo del centrocampista bianconero Rabiot su Nico Gonzalez. Il giocatore francese era diffidato e in questo caso è stato graziato. Al 42′ c’è un episodio dubbio in area viola, ovvero una piccola spinta di Bonucci su Bonaventura, ma né l’arbitro né il VAR ritengono che non ci siano gli estremi per intervenire. Al 44′ avviene uno screzio tra Igor e Kean, con quest’ultimo va a spintonare il difensore viola. Chiffi interviene e redarguisce i due giocatori mostrando erroneamente ad entrambi il cartellino giallo quando in realtà a provocare tutto era stato l’attaccante bianconero. In pieno recupero del primo tempo c’è la valutazione corretta del VAR su un contatto ai danni di Chiellini sull’azione del gol siglato da Duncan. La rete è giustamente convalidata perché non sussiste nessuna irregolarità.

Nella ripresa sono inevitabili i cartellini per i falli commessi da Venuti e Amrabat per la Fiorentina, e Rabiot, stavolta non graziato, e de Ligt per la Juventus. Al 57′ un altro episodio dubbio in area con Bonaventura. Il centrocampista viola finisce a terra, ma qui Chiffi fa proseguire. Il direttore di gara non ha invece nessun dubbio in pieno recupero di secondo tempo quando Bonucci sgambetta Torreira in area e assegna il calcio di rigore finalizzato poi da Gonzalez.

Nonostante un paio di scelte frettolose e alcuni errori il fischietto padovano si salva soltanto per la discreta gestione del finale di gara.