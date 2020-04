Chiorra: “La tournée negli States è stata una delle esperienze più importanti con la Fiorentina. La cosa che mi manca di più…”

Niccolò Chiorra, portiere della Fiorentina Primavera di Emiliano Bigica, ha parlato a Viola Channel: “Sono a casa mia, a Bagno a Ripoli, con tutta la mia famiglia: fortunatamente stiamo tutti bene. Come trascorro le giornate? Più o meno sono tutte uguali: la mattina faccio 3-4 ore di scuola in vista della maturità, poi nel pomeriggio mi rilasso alla televisione e mi alleno. Guardo serie tv, ultimamente sto vedendo ‘The OC‘. Con i compagni di squadra siamo sempre in contatto attraverso le chat di gruppo: tra di noi c’è un bellissimo rapporto, che continuiamo a portare avanti nonostante la lontananza. La voglia di tornare a giocare è tanta e cresce ogni giorno di più, ma in questo periodo passa in secondo piano: al primo posto deve esserci la salute delle persone. L’esperienza con la Fiorentina dei grandi? Nell’estate del 2019 ho vissuto una delle esperienze più importanti prendendo parte all’ICC negli Stati Uniti. Ho conosciuto da più vicino il calcio dei grandi e visto qualche campione come Ozil. La cosa che mi manca di più in assoluto è lo spogliatoio. Quando finirà questo periodo, voglio rivedere la mia fidanzata e tutti gli amici”.