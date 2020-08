Chirico: “Carraro non si ricorda di quando diceva ai designatori che bisognava aiutare Fiorentina e Lazio”

Il giornalista de Il Bianconero Marcello Chirico è intervenuto sul sito parlando anche di Franco Carraro e di Calciopoli: “Il caro Carraro non si ricorda delle sue intercettazioni gravissime in cui diceva ai designatori di allora che bisognava aiutare la Lazio e la Fiorentina, che bisognava salvarle, però non quando giocavano con le squadre milanesi (il calcio meneghino andava tutelato), ma aiutarle dopo”.

E ancora: “Cose gravissime di cui dovresti vergognarti. Sappiamo benissimo tutti com’è andata. Si racconta calciopoli nella versione che fa più comodo a queste persone. Calciopoli è stata una grandissima truffa messa in piedi da lei e da altre persone per cercare di annientare la Juve ma non ci siete riusciti”.