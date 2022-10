Chochiev: “Kokorin è contento di essere partito per Cipro. Lì gli è consentito di giocare e non è pressato dalle continue critiche”

Il centrocampista dell’Alania, Alan Chochiev, in un’intervista rilasciata a Sport24, ha raccontato come il suo amico, l’attaccante di proprietà della Fiorentina, Alexandr Kokorin, ha reagito al trasferimento alla formazione dell’Aris Limassol.

“Sasha ed io non ci vediamo da due anni, ma siamo costantemente in contatto – racconta Chochiev – spesso ci chiamiamo. È contento di essere partito per Cipro, dove gli è consentito di giocare. Sono sicuro che mostrerà di cosa è capace. Non è pressato dalle continue critiche sulla stampa”.

E ancora: “Per far sì che una persona si mostri, deve poter giocare non venti o trenta minuti. E quando l’allenatore dimostra di credere in lui, ecco che riesce a dare il massimo”.