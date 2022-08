“Ci aspetta un campionato apertissimo, dove le distanze tra le big si sono azzerate. La Fiorentina la metto insieme alle squadre che l’anno scorso hanno lottato per la Champions”

Intervenuto a 1 Station Radio l’ex calciatore e allenatore Angelo Gregucci ha parlato del campionato di Serie A, in cui le distanze tra le squadre di vertice si sarebbero ridotte. Sentite cosa ha detto anche in merito alla Fiorentina:

“Mancano ancora dieci giorni alla fine del mercato e solo alla fine della sessione possiamo tirare le somme e fare le valutazioni. E’ vero che l’Inter, forse, come rosa è superiore a tutte, ma non di molto, e le altre si equivalgono, pertanto possono vincere tutte. Le distanze poi fra Roma, Lazio, Napoli e Fiorentina si sono azzerate. Mi aspetto un campionato apertissimo per tutte“.