“Ci sono tre squadre che non vorrei affrontare, la Fiorentina è una di queste”

L’ex calciatore Giuseppe Galderisi ha parlato a Sky Sport della volata del Milan per lo Scudetto: “Adesso sto guardando l’andamento del campionato e ci sono due o tre squadre che, ad oggi, non vorrei mai incontrare: Fiorentina, Verona e Torino. Il Milan è riuscito a vincere contro la Viola con grande intensità, è stato bravo a crederci e a non mollare, anche se ha sofferto. Fatal Verona? Sarà un test importante ed insidioso, i rossoneri hanno comunque imparato a gestire le difficoltà mentali. Certo è che questo Verona è un cliente scomodo”.