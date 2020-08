“Ci vuole calma e sangue freddo, calma yeah”, cantava così Luca Dirisio nel 2004 in quella che è senza dubbio la canzone più riuscita della sua carriera.

La stessa calma e lo stesso sangue freddo che servono alla Fiorentina sul mercato: la sessione alle porte sarà fondamentale per capire le ambizioni della Viola a stelle e strisce, ma i dirigenti non dovranno farsi prendere dalla foga di chiudere gli affari. Innanzitutto, perché è un mercato particolare, posticipato a causa del Covid e che terminerà tra un mese e mezzo (5 ottobre, ndr). Il tempo per definire le trattative non manca, anche se l’augurio di Iachini è di avere i rinforzi a disposizione il prima possibile. E c’è da scommettere che le occasioni più intriganti arriveranno in extremis, quando le squadre dovranno ancora sbarazzarsi degli esuberi in rosa e lo faranno a prezzo di saldo.