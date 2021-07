Ciak si gira…pagina. Il primo luglio, e la data del nuovo inizio della Fiorentina targata Italiano

Oggi si apre un nuovo mese, quello di luglio, e calcisticamente parlando è sicuramente il giorno zero. Al 30 giugno terminano infatti i contratti in essere con scadenza 2021, come quello di Borja Valero, Caceres e Ribery. Non solo, per il club di Commisso ieri era l’ultimo giorno a libro paga anche per tre tecnici che si sono seduti recentemente sulla panchina viola, ovvero Montella, Iachini e Prandelli. Tralasciando poi la spinosa questione Antognoni…

30 giugno che però in casa Fiorentina ha significato anche un nuovo inizio. L’ufficialità del nuovo mister, Vincenzo Italiano, si è fatta attendere è vero, ma finalmente è arrivata nella giornata di ieri. Da oggi dunque si volta pagina, tutti a lavoro, pronti a scrivere una nuova pagina. La sensazione è che su questa nuova pagina bianca la società viola non voglia trascrivere alcun nome di quelli sopra elencati. Con Borja Valero già ai saluti e il silenzio che accompagna i rinnovi di Caceres e Ribery, il club gigliato ha tutta l’intenzione di ripartire da un progetto tutto nuovo targato Italiano.