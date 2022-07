Cicchetti a FN: “Chi prende Marlon fa un buon affare, con Dodò la Fiorentina sistemerebbe per tanti anni la fascia destra. Quest’anno Gonzalez e Igor possono compiere il salto di qualità”

Il terzino brasiliano dello Shakhtar Donetsk Dodò sembra ogni giorno che passa più vicino a vestire alla Fiorentina, e negli ultimi giorni si sono diffuse le voci di mercato riguardanti un altro suo connazionale, interprete dello stesso ruolo e vecchia conoscenza della Serie A, ovvero Marlon. L’esperto di calcio sudamericano e agente FIFA Gianfranco Cicchetti li ha presentati in esclusiva a Fiorentinanews.com esprimendo poi anche un parere sugli altri giocatori presenti attualmente nella rosa viola.

Sig. Cicchetti, Dodò sembra ogni più vicino a vestire la maglia viola. Che si aspetta da un giocatore del suo calibro? Potrà essere fin da subito un elemento decisivo per la difesa nonostante non conosca ancora la Serie A?

“Dodò sarebbe un grande colpo per il mercato della Fiorentina. E’ un laterale destro di livello internazionale, il club viola sistemerebbe la fascia destra per tanti anni, creando anche una possibile plusvalenza futura. A mio avviso sarà un sicuro protagonista sin dai primi mesi, avendo già maturato una notevole esperienza allo Shakhtar”.

Nei giorni scorsi si è parlato anche di un altro difensore brasiliano dello Shakhtar Donetsk, l’ex Sassuolo Marlon… “Chi lo prende fa un buon affare. E’ un centrale difensivo affidabile ed esperto, che conosce già il nostro campionato. Alle giuste cifre, sarebbe un ottimo innesto anche per la Fiorentina”.

Cabral, Igor, Martinez Quarta, Gonzalez e il rientrante Pulgar. Che stagione si aspetta da ognuno di loro dopo una grande annata da parte di alcuni e poco esaltante da parte di altri?

“Sono tutti potenzialmente buoni giocatori. Gonzalez è tra questi quello dal quale ci si aspetta tanto di più. Ha le qualità per diventare un top player, probabilmente dovrebbe trovare solo maggiore continuità nelle prestazioni e in zona gol. Penso che quest’anno potrebbe fare il definitivo salto di qualità, così come il brasiliano Igor”.