Cicchetti a FN: “Gonzalez è il profilo ideale per il tipo di gioco che avrebbe in mente Gattuso, vi spiego perché. Mi ricorda Under e Mahrez”

Da Nicolas Gonzalez a Pedro Del La Vega. Sono tanti i nomi dei giocatori argentini accostati alla Fiorentina in questi giorni. Fiorentinanews.com ha voluto così conoscere in esclusiva il parere di Gianfranco Cicchetti, agente Fifa e profondo conoscitore del calcio sudamericano, il quale ci ha raccontato caratteristiche e peculiarità tecniche dei profili cercati dai viola.

Sig. Cicchetti, si parla tanto in ottica viola di Nico Gonzalez dello Stoccarda. A chi lo accomuna come caratteristiche? Quanto può fare al caso della Fiorentina di Gattuso?

“Nico Gonzalez è un attaccante esterno di piede mancino, classe ’98, che lo Stoccarda ha portato in Bundesliga nel 2018 dall’Argentinos Jrs. Giocatore dalle enormi potenzialità, baricentro basso, mancino vellutato e tecnica sopraffina in velocità, sarebbe a mio avviso ideale per il tipo di gioco che avrebbe in mente Gattuso. Ama giocare prevalentemente sul lato destro dell’attacco, dove può accentrarsi, creare superiorità numerica e segnare con una certa regolarità. Ha caratteristiche simili ai vari Under, Iturbe e Mahrez, dalla sua ha sicuramente la relativa giovane età e margini di miglioramento ancora significativi. Sarebbe secondo me un ottimo acquisto, fossi nella Fiorentina è un’operazione che farei senz’altro”.

Altri nomi accostati ai viola sono Pedro de la Vega, Thiago Almada e Weigandt. Che può dirci di loro?

“Parliamo di tre tra i migliori giovani talenti del calcio argentino. De La Vega è un 2001 estremamente interessante del Lanus, già nazionale U20, che è stato già recentemente accostato a Parma e Atalanta. E’ un trequartista (in argentino lo chiamano ‘enganche’), che può disimpegnarsi anche su entrambe le fasce. Piede destro, molto tecnico, è un potenziale craque, ma è ovviamente un giocatore da inserire gradualmente e che va aspettato, sia per la giovane età sia per caratteristiche non facilmente adattabili al calcio italiano. Thiago Almada è un altro 2001 delle nazionali giovanili argentine, milita nel Velez Sarsfield e nelle scorse settimane è stato vicinissimo al trasferimento all’Olympique Marsiglia. Costa tantissimo, ma è un giovane dal grande talento, un fantasista che può giocare su tutto il fronte offensivo, il cui discorso si ricollega tanto a quanto detto sopra con De La Vega. Marcelo Weigandt è invece un terzino destro del 2000 di proprietà del Boca Jrs, attualmente in prestito al Gimnasia La Plata. Veloce e potente, può fare tutta la fascia, anche in uno schieramento a cinque, dotato com’è di un innato senso di spinta lungo l’out destro. E’ un giocatore a mio parere ormai pronto per il salto in Europa”.