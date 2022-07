Cicchetti a FN: “Orellano è un nome gettonato per l’attacco della Fiorentina, è seguito da tempo. Burdisso ha messo gli occhi su due giovani del Boca Juniors”

Il mercato della Fiorentina è entrato nel vivo da pochi giorni. Tanti nomi di livello europeo ruotano intorno alla società gigliata, ma il dt Nicolas Burdisso sembra pronto a sondare anche alcune piste che portano direttamente in Sudamerica. Fiorentinanews.com ha voluto così conoscere in esclusiva il parere di Gianfranco Cicchetti, agente Fifa e profondo conoscitore del calcio sudamericano, il quale ci ha parlato delle possibili trattative che il club viola potrebbe imbastire in questa sessione estiva.

Cicchetti, su quali profili la Fiorentina potrebbe virare sul mercato sudamericano? Ha informazioni al riguardo o dei nomi interessanti e ancora poco conosciuti da suggerire al club viola?

“La Fiorentina ha sempre pescato tanto dal mercato sudamericano, spesso bene, qualche volta meno bene. Nelle ultime settimane, grazie soprattutto ai buoni uffici di Nicolas Burdisso al Boca Juniors, sarebbero emersi gli interessamenti del club viola verso Zeballos e Luis Vasquez, due giovani talenti degli Xeneizes sui quali c’è una nutrita concorrenza europea. Luca Orellano, esterno di piede mancino classe 2000 del Velez Sarsfield, è un altro nome considerato molto caldo.

Sul fronte offensivo sembra che sul taccuino del dt viola Nicolas Burdisso ci sia da tempo anche il trequartista Farias del Colon. Secondo lei c’è possibilità che il giocatore in questione, o uno degli altri menzionati prima, possa approdare alla Fiorentina in questa sessione di mercato?

“Orellano, appunto, sembra il nome più gettonato, stando ai rumors che provengono dall’Argentina. Farias del Colon, invece, potrebbe essere la carta a sorpresa. Il funambolo argentino, classe 2002, è un vero e proprio talento, seppure di difficile collocazione tattica. Aggiungo che in lista c’è anche Lucas Piton, laterale mancino del Corinthians. Potrebbe essere invece il vice-Biraghi, ma ci sarebbe da battere la concorrenza del Torino”.