Cicchetti a FN: “Thiago Silva alla Fiorentina sarebbe l’affare dell’anno: ecco chi prenderei in attacco. Viola molto attivi in Brasile”

Mentre il mercato sta per entrare nel vivo, la Fiorentina si è ritrovata al Centro Sportivo Davide Astori per le visite mediche di rito in vista dell’inizio della prossima stagione. Per capire qualcosa in più sulle scelte della società viola, Fiorentinanews.com ha contattato in esclusiva Gianfranco Cicchetti, agente Fifa ed esperto di calcio sudamericano.

Cosa si aspetta dal mercato della Fiorentina?

“Penso che la Fiorentina possa fare dei colpi importanti, anche in chiave internazionale. L’arrivo di Ribery nella scorsa stagione può essere il passepartout per l’arrivo di altri grandi campioni, magari insieme a giovani talenti da lanciare e valorizzare”.

Dei tanti nomi fatti per l’attacco, quale le sembra il più adatto?

“Prenderei uno tra Milik e Piatek. Sono due attaccanti ancora relativamente giovani e con esperienza internazionale, con un prezzo tra virgolette abbordabile, sia a livello di cartellino che di ingaggio. Fossi nella Fiorentina punterei su uno dei due”.

Cosa pensa della suggestione Thiago Silva? Arriverà davvero alla Fiorentina?

“Sarebbe l’affare dell’anno. Visto ciò che ha fatto nelle ultime gare di Champions League, ingaggiare a parametro zero l’ex Milan sarebbe un colpo incredibile, che farebbe fare un salto di qualità notevole alla squadra di Iachini“.

Da esperto del calcio sudamericano, come si sta muovendo la Fiorentina in quel mercato?

“La Fiorentina ha sempre avuto un canale privilegiato con il Sudamerica e penso continuerà a battere quelle piste anche durante l’attuale mercato. Urzi del Banfield era il nome più caldo fino a qualche settimana fa, ma non è escluso possa arrivare qualche altro nome a sorpresa, magari dal Brasile, dove i viola sono dati molto attivi dagli addetti ai lavori verdeoro”.