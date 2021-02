Cincotta: “A Milano errori dovuti alla stanchezza. Per passare il turno serve…”

Questo pomeriggio il tecnico della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta, alla vigilia della delicata semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club viola per fare il punto della situazione nello spogliatoio delle gigliate. Queste le sue parole: “Innanzitutto voglio fare i complimenti alle mie ragazze perché contro il Napoli sono state molto intelligenti giocando un calcio molto diverso dal solito. Si sono dimostrate le persone giuste al momento giusto. Con l’Inter sarà una gara difficile: a Milano abbiamo sbagliato anche perché qualche calciatrice aveva bisogno di riposo. Noi da due mesi ci siamo compattati a livello mentale su questa decimazione che ci ha colpite, ma ovviamente non c’era possibilità di far rifiatare chi ne aveva bisogno. Non vogliamo alibi comunque: accettiamo la realtà e oggi c’è da pensare a ribaltare l’andata. Per farlo serve una squadra che abbia calma, competenza e coraggio. L’Inter ha un organico importante con molte pedine, noi stiamo vivendo la situazione opposta. Noi viviamo un’emergenza, ma abbiamo imparato a gestirla unendo lo spogliatoio. Il Franchi è sempre vantaggio. Solo calpestare il prato ti fa rendere conto di quanto si è fortunati a giocare per questa squadra straordinaria e indossare i colori viola. Oggi mancano i tifosi e ci manca un gran pezzo”.

