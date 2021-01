Cincotta: “Approccio alla partita completamente sbagliato. Ora serve il miracolo”

L’allenatore della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta, al termine della sfida di Coppa Italia persa questo pomeriggio contro l’Inter, ha parlato ai microfoni dei canali social della società viola per analizzare la prestazione della sua squadra. Queste le parole pubblicate dal club su Twitter: “Sicuramente il risultato è un risultato che non avremmo voluto, ma soprattutto la prestazione che avremmo dovuto fare. Abbiamo approcciato male l’incontro nel primo tempo e adesso saremo costrette a fare il miracolo nel ritorno a Firenze. Ci siamo mossi male in fase difensiva, subendo meritatamente i due gol delle nerazzurre. Questi sono errori che non dobbiamo commettere, adesso dovremmo rimediare. Serve lavorare con più concentrazione ma soprattutto approcciare la partita entrando in campo con una determinazione diversa, come abbiamo fatto con le nerazzurre la scorsa settimana. Siamo estremamente rammaricati per non aver riproposto quanto fatto nell’ultima partita di campionato. Nel ritorno servirà la partita perfetta. Dobbiamo lavorare in questa direzione e non lasciarsi perdere d’animo. CI sono ancora novanta minuti e dobbiamo fare di tutto per far si che la partita prenda la piega che noi vogliamo”

