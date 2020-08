Cincotta: “Ci faremo trovare pronti e giocheremo con grinta. Sarà un campionato avvincente, ma non scordiamoci la Champions”

L’allenatore della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta ha commentato così il sorteggio del calendario di questo pomeriggio della nuova Serie A Femminile. Queste le sue parole: “Partiamo subito forte contro una squadra che si è rinforzata in attacco con la nostra ex bomber Mauro. Sorteggio equilibrato, dipenderà tutto da noi ma sarà un campionato avvincente. Non dimentichiamoci i nostri impegni in Champions League. Ma ci faremo trovare pronti e giocheremo con grinta”.

