Cincotta: “Commisso sta facendo cose incredibili. Vi svelo il segreto della mia Fiorentina”

Antonio Cincotta, allenatore della Fiorentina Women’s, ha rilasciato un’intervista a SportPaper in cui ha affrontato tanti temi. A cominciare dalla sua squadra: “Ho giocatrici forti ed esperte che mi rendono un allenatore fortunato. Credo sia questo il nostro segreto. La qualità della rosa è sempre un fattore determinante. Commisso? Lui, sua moglie e tutto il suo staff stanno facendo cose incredibili, anche per le donne. Soprattutto in questi giorni delicati. Ogni mattina mi guardo allo specchio e mi chiedo cosa posso fare e dare per meritarmi tutto questo. Come si tengono in forma le mie giocatrici? Il mio compito, in queste settimane, è di incoraggiare le ragazze. Non si può fare molto quello è vero ma con il mio staff e la squadra ci ritroviamo online ogni 48 ore. Ciò che amo di più fare è aiutare le mie calciatrici a non annoiarsi. Cerco di dar loro stimoli nuovi e quindi nei nostri allenamenti inserisco degli ospiti speciali. Settimana scorsa era connesso con noi il guru del fitness Paolo Zotta, questa volta interverrà Fabio Turchi, campione del mondo dei pesi massimi leggeri e tifosissimo della Fiorentina. Non sarà molto ma cerchiamo di rendere le nostre giornate meno monotone e più simili possibili a quelle che potremmo vivere sul campo”.

Cincotta si è poi soffermato su altri temi, a cominciare dal Mondiale del 2019 che ha acceso i riflettori sul calcio femminile: “Ricordo che ero a Rimini e tenere dei corsi per la Figc, giocava l’Italia e tutta la città era ferma, nei locali all’aperto, a seguire l’inno nazionale. Credo che da ora in poi non ci sarà più la distinzione tra mondiale femminile e maschile ma solo due “mondiali” entrambi seguitissimi. Come si riduce la forbice con i top club europei? Per la costruzione di un futuro vincente ci vuole tempo, costanza, perseveranza, organizzazione e investimenti programmati. Passi avanti ne sono stati fatti tanti. Ora è fondamentale non fermarsi e raggiungere l’ultimo step: che lo sport in rosa possa essere riconosciuto come uno sport professionistico”.