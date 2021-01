Cincotta: “Con l’Inter sarà una gara particolare. Soffriamo le assenze”

Alla vigilia della delicata sfida di domani contro l’Inter dell’ex Ilaria Mauro, il tecnico della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta è stato intervistato dai social della società viola. Il tecnico gigliato ha fatto il punto della situazione, ribadendo le difficoltà affrontate a causa dei tanti infortuni e della ristrettezza attuale della rosa. Queste le sue parole: “Purtroppo non recupereremo nessuna della calciatrici indisponibili. Questo però non deve essere un alibi. Andiamo avanti con la rosa a disposizione e sono contento per come le ragazze si stanno allenando. Soprattutto stiamo facendo crescere tante giovani della Primavera. Quello di domani contro le nerazzurre è una partita molto particolare. Stimo particolarmente Ilaria Mauro per quello che ha fatto con la maglia della Fiorentina, con la nostra maglia. Domani avremo più difficoltà del solito dato che la nostra rosa è corta e potrebbe essere un problema gestire eventuali nuove assenze. La squadra comunque viene da un periodo positivo con due vittorie nelle ultime tre partite e anche a Milano cercheremo di fare del nostro meglio”

0 0 vote Article Rating