Cincotta: “Coppa Italia obiettivo concreto. Ma la Juventus ha un tabellone molto più semplice”

L’allenatore della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta ha parlato alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Milan (domani, quarti di finale): “La Coppa per noi è un obiettivo importante, c’è voglia di andare avanti. Dalla nostra parte il percorso è più difficile. Il doppio confronto significa che nella seconda gara potremo confermare, cambiare o correggere quanto fatto nella prima ma sarà un triplo confronto con il Milan in poco tempo, come non ci era mai accaduto. Ci deve essere cattiveria agonistica e fame. Per quanto ci riguarda potremo fare dei cambi ma l’infermeria è ancora piena ed anche con il Milan giocherà solo chi è al cento per cento e me lo dimostra. La Juventus ha un tabellone più semplice sulla carta, ma nelle altre edizioni è toccato a noi e non ci si può lamentare. Roma, Fiorentina e Milan sono chiamate a duellare l’una con l’altra a vantaggio di chi è dall’altra parte del tabellone, ma bisogna essere sportivi e ammettere che ci siamo passati anche noi”.