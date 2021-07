Cincotta : “Firenze e la Fiorentina mi resteranno sempre nel cuore. É stata una grande storia d’amore e continueremo a volerci molto bene”

Antonio Cincotta, ex allenatore della Fiorentina Femminile, ha così parlato in un’intervista al portale Tutto Calcio Femminile a proposito del suo trascorso in riva all’Arno. Queste le parole dell’attuale tecnico della Sampdoria:

“Credo sempre di più nella figura dell’allenatore manager, anche a Firenze ho ricoperto un po’ questo ruolo. La favorita per la prossima Serie A è la Juventus, con Milan, Roma, Sassuolo e Fiorentina che potranno infastidirla. Firenze e la Viola mi resteranno sempre nel cuore, è stata una grande storia d’amore e continueremo a volerci molto bene”.