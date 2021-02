Cincotta: “Gli infortuni ci stanno complicando la stagione. Ora la Champions League”

Il tecnico della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta, al termine della sconfitta nel derby toscano contro la Florentia, ha analizzato la prestazione delle sue ragazze ai microfoni dei canali ufficiali del club viola. Queste le sue parole: “Sono qui per metterci la faccia. Vorrei partire facendo l’in bocca al lupo a Lana Clelland per l’infortunio di oggi alla spalla. Tortelli da tempo si stava sacrificando e giocava con un forte fastidio, e oggi i problemi sono arrivati tutti insieme. Alla fine anche Baldi ha avuto un risentimento al flessore. Purtroppo la soluzione della rosa è quella che conosciamo, i 3 cui di oggi sono stati un’altra mazzata al gruppo. Abbiamo dovuto fare di necessità virtù. É arrivato un risultato che non rispetta quanto dimostrato dalla squadra nella prima frazione di gara, non ci aspettavamo una cosa del genere perche le ragazze avevano iniziato bene comandando la partita dal primo al quarantacinquesimo. Nella ripresa non siamo state sufficientemente brave. Inoltre non so se ci fosse un fuorigioco nel loro gol del vantaggio, ma come sempre non intendo parlare delle valutazioni arbitrali. Dopo lo svantaggio, con l’organico che è quello che sappiamo, abbiamo fatto di tutto ma è stato impossibile riprendere la partita. Sono molto contento per Rebecca Mani che è aggregata con noi da soli due mesi, qui per aiutarci a sopperire ad alcune situazioni. Sta facendo molto bene e si è meritata l’esordio in Serie A, ovviamente avremmo sperato un risultato diverso. Adesso dobbiamo cercare di recuperare le energie fisiche e il maggiore numero di calciatrici, abbiamo un triplo impegno importantissimo nei prossimo giorni e per noi sarà complicato sia mentalmente che fisicamente affrontarlo. Affrontarlo con la situazione che ci è capitata da qualche settimana a questa parte è ancora piu complessa”.