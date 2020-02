Cincotta: “Gli infortuni spesso riservano sorprese: chi subentra da sempre il massimo”

Il tecnico della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta, alla viglia della partita di domani alle 12.30 contro il Milan, ha introdotto la sfida tramite il canale Twitter della Fiorentina. Queste le sue parole: “Il Milan è una squadra tosta da affrontare: sono molto aggressive e sanno portare un ottimo pressing sul portatore di palla. Giocare cosi tante sfide ravvicinate con la solita squadra per noi è una novità, dovremo gestire bene ogni situazione. Non temo gli infortuni. Negli anni tante volte l’infermeria è stata piena e lo spogliatoio si è sempre saputo compattare per superare ogni situazione. Spesso in situazioni del genere sono usciti fuori profili molto interessanti: chi subentrava ha sempre saputo rimpiazzare gli assenti”

In seguito il tecnico viola a reso nota anche la lista dei ufficiale dei convocati: